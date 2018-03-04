לתרומות

ניתן להם את הלב, הם יהיו משפחה.

תרומה בכרטיס אשראי

תירמו באתר באמצעות
טופס תרומה מאובטח
(ללא תפיסת מסגרת)
לתרומה בכ. אשראי

תרומה בהוראת קבע

הורדת טופס הוראת קבע
למילוי עצמי
לתרומה בהוראת קבע

תרומה בביט

העברה מאובטחת באפליקציה
לתרומה בביט

תרומה בהעברה בנקאית

בנק מרכנתיל (17)
סניף כהנמן (732)
מס' חשבון: 044206
הפקדה לבנק הדואר:
חשבון: 20039257 ע"ש בוני עולם
העברה בנקאית בקליק

תרומה בשליחה לדואר

ת.ד. 1560 בני ברק
מיקוד 51115

תרומה טלפונית

צלצלו 24 שעות ביממה
1800-300-307

משרד ראשי
מח' יעוץ רפואי

מחלקת יעוץ רפואי.
יעוץ רפואי בנושאים: פוריות, פריון הגבר, אי פריון משני, גניקולוגיה, הריון בסיכון ורפואת העובר,
גנטיקה שימור פוריות לחולי/חולות סרטן, אנדוקרינוגלוגיה, גניקולוגית נערות ומתבגרות ועוד

