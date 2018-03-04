תרמו באתר באמצעות טופס
תרומה מאובטח
הורדת הוראת קבע
למילוי עצמי
בנק מרכנתיל (17)
סניף כהנמן (732)
מס' חשבון 044206
הפקדה בבנק הדואר
חשבון: 20039257
ע"ש בוני עולם
העברה מאובטחת באפליקציה
https://bit.ly/bodoneitionbit
ת.ד. 1560 בני ברק
מיקוד 51115
צלצלו 24 שעות ביממה
1800-300-307
רשימת גדולי ישראל
המקבלים תרומה בביתם
מחלקת יעוץ רפואי.יעוץ רפואי בנושאים: פוריות, פריון הגבר, אי פריון משני, גניקולוגיה, הריון בסיכון ורפואת העובר,גנטיקה שימור פוריות לחולי/חולות סרטן, אנדוקרינוגלוגיה, גניקולוגית נערות ומתבגרות ועוד